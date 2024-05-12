Кінець бронзовим амбіціям: Дніпро-1 у гостях поступився Олександрії

Олександрія на своєму полі мінімально перемогла Дніпро-1. Єдиний гол у матчі на рахунку Дениса Шостака.

Олександрія – Дніпро-1 – 1:0

Голи: Шостак, 18

У межах 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між Олександрією та Дніпром-1. Поєдинок проходив в Олександрії на КСК "Ніка", пише 24 Канал.

Читайте також Шахтар – чемпіон: "гірники" завдяки голу Судакова перемогли Динамо в українському дербі

Гол Шостака приніс Олександрії перемогу над Дніпром-1

Єдиний гол у зустрічі був забитий на 18-й хвилині. Бразилець Хуан Альвіна Безерра опинився першим на відскоку м'яча від подачі кутового з лівого флангу й головою пробив у лівий кут, а Денис Шостак добив м'яч із лінії.

Однак команді Руслана Ротаня довелося перенервувати, перш ніж отримати перевагу в рахунку. Декілька хвилин арбітри переглядали епізод на наявність офсайду, однак таки зарахували взяття воріт.

Незадовго до перерви Олександрія ледь не подвоїла свою перевагу. Безерра зайшов на швидкості до правого флангу штрафного під передачу Кирила Ковальця, перекинув Євгенія Волинця, але м'яч влучив у поперечку.

У другому таймі відзначитись забитими м'ячами команди не змогли. Дніпро-1 зазнав поразки, яка де-факто позбавляє дніпрян шансів зачепитися за бронзові нагороди. Олександрія ж зробила вагомий крок задля збереження прописки в УПЛ на наступний сезон.

Відеоогляд матчу Олександрія – Дніпро-1