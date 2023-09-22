Заявка на боротьбу за чемпіонство: Чорноморець не залишив сухого місця від Олександрії – відео

Одеський колектив впевнено розправився зі своїм суперником. "Містяни" все ще не можуть знайти своєї гри.

Олександрія – Чорноморець 1:5

Голи: Кравченко, 73 – Єрмаков, 11, Штогрин, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда 77

Олександрія та Чорноморець провели зустріч в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "моряки". Одесити дивують у нинішньому сезоні, пише 24 Канал.

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Знущались зі суперника

Чорноморець, котрий набрав ходу у останніх матчах, позмагався із Олександрією, яка не виглядає впевнено на старті нового сезону. Одеський колектив відразу ж взявся за справу, продемонструвавши, що приїхали вони у гості тільки за перемогою. "Містяни", у свою чергу, не виглядали однією командою на фоні надвмотивованого одеського колективу.

Уже на 11-ій хвилині матчу "моряки" почали своє знущання з опонента. Перший гол у поєдинку на свій рахунок записав Єрмаков, який опинився першим на добиванні. Згодом одесити показали справжню красу на футбольному полі, оскільки геніальний та вишуканий пас віддав Дада Дельмонте, на який вчасно відреагував Штогрин, та на 18-ій хвилині подвоївши перевагу своєї команди.

Чорноморцю не вистачило тільки двох забитих м'ячів, тому команда продовжувала атакувати суперника, тиснувши на ворота голкіпера Олександрії. Такий стиль гри, звичайно ж, не залишився не нагороджений. У двох наступних голах "містяни" продемонстрували, який хаос коїться у них в захисті, а окремі гравці Олександрії – свій не бойовий настрій. Так на 30-ій та 45+2-ій хвилинах Кузик та Бойчук, які розірвали оборону суперника, перетворили рахунок в матчі на 4:0.

На другий тайм команди вийшли уже із розписаним сценарієм. Чорноморець намагався контролювати гру та не поспішати у своїх діях, а от знедолена Олександрія уже не вірила у власні сили. Та от "містянам" вдалось відквитати один м'яч на 73-ій хвилині, котрий ні на що не впливав, проте завдяки ньому Чорноморець міг отримати дзвіночок, який сигналізував, що не варто виключатись із гри раніше потрібного.

Запам'ятовується те, що відбулося останнє, тому "моряки" все ж вирішили, що остання результативна дія в матчі повинна бути за ними. Чорноморець провів чергову якісну атаку, останній акорд у якій відіграва Хадіда, заколотивши м'яч у чужі ворота. Даний гол і став фіналом голам у грі.

На полі у футболці одеситів у другому таймі з'явився Зігі Бадібанга, котрий був відсутній протягом чотирьох місяців.

Таким чином, Чорноморець здолав Олександрію із рахунком 1:5. "Містяни" уже не виграють 5 матчів поспіль, зайнявши невтішну 8-му сходинку в чемпіонаті (8 очок). "Моряки", у свою чергу, набрали хорошої форми та піднялись на "срібне" місце турнірної таблиці (15 балів), відстаючи від Шахтаря, у якого є ще матч у запасі, на два пункти.