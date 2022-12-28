Юні призери: Меркушина і Мандзин завоювали медалі в юніорській Різдвяній гонці

Олександа Меркушина та Віталій Мадзин достойно виступили на юніорській Різдвяній гонці. Українцям вдалось здобути бронзові медалі.

Змагання Talent Team Challenge, які відкривали біатлонний вечір, виграв норвезький дует Марен Баккен та Мартіна Улдаля. Друге місце вибороли чеські біатлоністи Тереза Воборнікова та Йонас Маречек.

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Різдвяна гонка – це шоу-гонка, яка з 2002 року щорічно проводиться у Німеччині. Вона не має жодного відношення до Кубка світу та IBU, бо це комерційний старт. Цього року гонка знову повернулась до Гельзенкірхена на "Фельтінс-Арену". Минулі два розіграші відбувалися у Рупольдингу без глядачів через пандемію коронавірусу. Змагання проходять у два етапи: масстарт та переслідування. Відставання, що сформувалися після масстарту, перед переслідуванням скорочуються вдвічі. Переможець переслідування – переможець усієї гонки.

Нагадаємо, що у головній події щорічної Різдвяної гонки виступатимуть Юлія Джима та Антон Дудченко. Масовий старт серед елітних спортсменів заплановано на 19:15, гонка переслідування розпочнеться о 20:30.