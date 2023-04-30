Українська тенісистка відновлює кар'єру після трансплантації кісткового мозку
Джерело:Великий теніс України
Після трирічної перерви, пов'язаною зі страшною хворобою, відновила професійну кар'єру Олександра Корашвілі. Українка візьме участь у кваліфікації турніру ITF W40 у Грузії.
У травні 2020 року в Олександри Корашвілі діагностували мієлодиспластичний синдром (МДС) з мієлофіброзом. Українська тенісистка перенесла складну операцію з трансплантації кісткового мозку. Після тривалого лікування спортсменка зуміла відновитися та повернутися на тенісний корт.
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27-річна українська тенісистка заявлена на професійний турнір ITF W40, який відбудеться у столиці Грузії Тбілісі. Олександра розпочне змагання 30 квітня в півфіналі кваліфікації матчем проти Анамарії Курцикашвілі з Грузії (WTA 1270).
Тенісна кар'єра Корашвілі
- Для Олександри Корашвілі піковим рейтингом було 414-те місце в одиночному рейтингу WTA у 2016 році. У парній кваліфікації посідала 202 позицію у 2015 році.
- В активі українки 3 титули в одиночці та 14 парних трофеїв ITF.
- Корашвілі дебютувала в WTA Tour на Baku Cup 2012.
- У 2013 році українка грала у фіналі парного юніорського турніру Australian Open у дуеті з Барборою Крейчиковою з Чехії.
- Навесні 2020 року Олександра стала випускницею Університету Оклахоми, за який грала в тенісному студентському чемпіонаті.