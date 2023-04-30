Українська тенісистка відновлює кар'єру після трансплантації кісткового мозку

Після трирічної перерви, пов'язаною зі страшною хворобою, відновила професійну кар'єру Олександра Корашвілі. Українка візьме участь у кваліфікації турніру ITF W40 у Грузії.

У травні 2020 року в Олександри Корашвілі діагностували мієлодиспластичний синдром (МДС) з мієлофіброзом. Українська тенісистка перенесла складну операцію з трансплантації кісткового мозку. Після тривалого лікування спортсменка зуміла відновитися та повернутися на тенісний корт.

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27-річна українська тенісистка заявлена на професійний турнір ITF W40, який відбудеться у столиці Грузії Тбілісі. Олександра розпочне змагання 30 квітня в півфіналі кваліфікації матчем проти Анамарії Курцикашвілі з Грузії (WTA 1270).

Тенісна кар'єра Корашвілі