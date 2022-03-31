Олександра Хоменець принесла Україні "срібло" чемпіонату Європи з боротьби

На чемпіонаті Європи у Будапешті розіграли перші нагороди серед жінок. Олександра Хоменець принесла Україні першу медаль престижного турніру.

Перша медаль Україну у Будапешті

Одразу дві українські борчині 31 березня боролись за нагороди чемпіонату Європи. Першою на килим вийшла представниця Львівської області Олександра Хоменець, повідомляє 24 канал.

До теми Українські борчині гарантували ще дві нагороди на чемпіонаті Європи

У вирішальній сутичці Хоменець змагалась проти Андреї Беатріс Ани з Румунії. Нулі на табло розмочила румунка, яка взяла очко через пасивну боротьбу українки. Згодом Вона ще збільшила свою перевагу, але Хоменець вдалось не лише відігратись, а й вийти уперед.

За 10 секунд до закінчення сутички за "золото" рахунок був 5:3 на користь Олександри. Але вдалий прохід у ноги приніс Ані переможці очки – 7:5. Прикра поразка українки на останніх секундах зустрічі та сльози в очах Олександри, яка була близька до звання чемпіонки Європи.

Олександра Хоменець – срібна призерка чемпіонату Європи з боротьби.

Талановита борчиня стала авторкою першої нагороди України на угорському килимі.

Борчиня розпочала свій шлях із чвертьфіналу. У першій сутичці українка у ваговій категорії до 55 кілограмів здолала суперницю зі Швеції Нову Іллону Бергман (9:2).

У півфіналі Хоменець на вольових вирвала путівку у фінал у представниці Туреччини Бедіхи Гюн (9:4).

До слова, 31 березня на килим у бронзовому фіналі вийде ще одна українська борчиня Алла Белінська (68 кілограмів).

Україна гарантувала собі ще дві нагороди. Тетяна Ріжко (65 кілограмів) та Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів) пробились у золоті фінали чемпіонату Європи, які відбудуться 1 квітня. Інші українки Лілія Маланчук (53 кілограми) та Ілона Прокопенюк (62 кілограми) будуть змагатись за "бронзу".