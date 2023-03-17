Криза на фланзі збірної: три правих вінгера "синьо-жовтих" не допоможуть у матчі з Англією

Тимчасовому наставнику збірної України Руслану Ротаню прийдеться добре поміркувати над складом на поєдинок зі збірною Англії. Травми футболістів ускладнили роботу Ротаня.

У матчі зі збірною "трьох левів" в рамках відбору до Євро-2024 "синьо-жовтим" не зможе допомогти правий вінгер Шахтаря Олександр Зубков. Також мінімум шансів зіграти з англійцями у Андрія Ярмоленка та резервіста Олексія Гуцуляка.

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Варіантів досить мало

Олександр Зубков не зіграє у футболці збірної України у складному матчі, який пройде 26 березня на Уемблі, оскільки гравець Шахтаря травмувався у поєдинку проти Феєнорда (7:1) в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Вінгер "гірників" після боротьби за м’яч раптово відчув біль у задній поверхні стегна.

Те, як важко гравець покидав поле, може сигналізувати про участь сухожилля в ушкодженні, що може продовжити термін відновлення. Навіть у випадку травми лише м’язу, реабілітація триватиме мінімум 3-4 тижні, що унеможливлює його участь у грі з Англією.

Матч скоріше за все також пропустить і капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Вінгера Аль-Айна активно готують до зустрічі з "трьома левами", проте шансів встигнути відновитись у лідера "синьо-жовтих" вкрай мало. Гравець з резервного списку збірної Олексій Гуцуляк, який міг би замінити Ярмоленка та Зубкова на правому фланзі, травмувався у грі проти Динамо. Футболіст Дніпра-1 також вилетів на схожий термін як і вінгер Шахтаря – 3-4 тижні.

В обоймі Руслана Ротаня з номінальних правих півзахисників залишається тільки Віктор Циганков. Також у заявці збірної України є такі гравці як Олександр Караваєв та Георгій Судаков, які також мають досвід гри на фланзі атаки.

Резервний список збірної України