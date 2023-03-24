"Навіть не хочу згадувати": Олександр Зінченко розповів про своє відношення до Уфи

Півзахисник збірної України подякував колишньому клубу за вклад у його кар'єру. Втім наразі гравець Арсеналу не хоче думати про країну-терористку.

З перших днів повномасштабної війни в Україні футболіст Олександр Зінченко активно допомагає своїй Батьківщині. Гравець Арсеналу надає чималу фінансову допомогу волонтерам, а також постійно розповідає про війну у ЗМІ та в соцмережах.

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Свого часу, вже після початку війни, Олександр виступав у чемпіонаті Росії за команду Уфа. Втім зараз хавбек не хоче говорити про цей клуб та цю країну.

Навіть не хочу згадувати назву країни, я просто скажу "країна-терористка". Не хочу говорити про їх президента взагалі. Я вдячний Уфі за все, що вони для мене зробили. Але після вторгнення терористів більше не хочу згадувати ті часи. Чесно кажучи, нічого не хочу чути про цю країну. Тому що кожен божий день українці помирають через них, через їх бомби. В Україні немає жодної людини, яка б чогось не втратила. Ця війна торкнулася всіх нас і відтоді наша свідомість змінилася. Хочу висловити величезну вдячність нашій українській армії за можливість грати в футбол за Україну, представляти нашу країну на такому рівні. Звісно, всі розуміють тиск. Ми граємо за наш герб та нашу країну. Ми всі усвідомлюємо відповідальність,

– заявив Зінченко.

Нагадаємо, що Олександр перейшов в Уфу у 2015 році, через рік після нападу Росії на Україну та анексії Криму. У клубі РПЛ півзахисник провів півтора сезони, після чого влітку 2016-го перебрався у Манчестер Сіті.

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Під керівництвом Пепа Гвардіоли українець виграв аж 10 трофеїв, в тому числі чотири чемпіонства АПЛ. Влітку минулого року Зінченко перейшов в Арсенал, де одразу став гравцем основи.

Цього сезону Олександр провів 27 матчів, забивши один гол та віддавши два асисти. Арсенал лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи колишній клуб Зінченка МанСіті на 8 балів.