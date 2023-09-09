17-річний українець Олександр Желтяков здобув третю медаль на юніорському ЧС з плавання
Наш спортсмен показав себе найкращим чином на змаганнях в Ізраїлі. Олександр встановив рекорд України на дистанції у 200 метрів на спині.
В Ізраїлі підійшов до завершення юнііорський чемпіонат світу з плавання. Великий успіх на ньому підкорився представнику України, пише 24 канал.
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17-річний Олександр Желтяков у вівторок здобув золоту медаль, а вчора, 8 вересня додав до неї срібло на дистанції 50 метрів на спині. У останній день українець здобув ще одну нагороду.
Желтякову підкорилась перемога у запливі на олімпійську дистанцію 200 метрів на спині. Олександр встановив рекорд України, подолавши відстань за 1 хвилину та 56,13 секунди.
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Українець майже на три секунди випередив Даніеля Діла (1:58,93) зі США. Третій результат показав італієць Крістіан Бачіко – 1:59,33. Таким чином, Желтякову підкорились три медалі протягом п'яти днів.
ВІдео переможного запливу Олександра Желтякова: