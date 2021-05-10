Російський воротар пропустив вирішальний гол з центру поля в Швеції: відео курйозу

Російський голкіпер Олександр Васютін, який виступає за Юргорден на правах оренди, пропустив безглуздий гол ударом з центру поля в матчі п'ятого туру чемпіонату Швеції проти Дегерфорса (0:2).

Васютін пропустив гол з центру поля на 85-й хвилині. Форвард Віктор Едвардсен забив м'яч з центрального кола, перекинувши голкіпера, який далеко вийшов з воріт.

Дивіться також Маліновський більярдним ударом забив черговий гол за Аталанту: відео

Росіянин був близький до того, щоб врятувати команду, але трохи не дотягнувся до ігрового снаряда.

Що відомо про Васютіна

Васютін перейшов в команду в лютому 2021 року. Він взяв участь в п'яти поєдинках за клуб, пропустив чотири голи і в двох випадках відстояв "на нуль".

Шведський гранд може викупити контракт росіянина в Зеніту після закінчення оренди. Його вартість за версією Transfermarkt становить 500 тисяч євро.

Відео голу