"Проникнув у голову Ф'юрі": Усик зробив гучну заяву за три тижні до мегафайту

Українська зірка хевівейту Олександр Усик назвав ключ до успіху в поєдинку за абсолютне чемпіонство. За його словами, йому потрібно потрапити в голову Тайсона Ф'юрі, що він вже й зробив.

17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Усик назвав ключ до успіху в поєдинку з Ф'юрі

Українець Олександр Усик зробив гучну заяву за три тижні до поєдинку проти британця Тайсона Ф’юрі. 37-річний боксер нібито засів у голові "Циганського короля", що є головним ключем до успіху.

Тайсон Ф’юрі – це той, хто занадто багато говорить. Ідея полягає в тому, щоб проникнути мені в голову. Але реальність така, що я у його голові,

– сказав Усик.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.

У контракті поєдинку є пункт про реванш, однак є одна умова – боксери повинні продемонструвати видовищний поєдинок.