Нове амплуа для Усика: боксер отримав роль у голлівудському фільмі

Олександр Усик зіграє роль в американській кінострічці. Попередньо фільм буде біографією колишнього американського борця.

Олександр Усик отримав роль в американській біографічній драмі "The Smashing Machine" ("Нищівна машина"). Однак українцю дісталась не одна з головних ролей фільму.

Читайте також "Футбол має тривати": серіал про Шахтар отримав престижну кінопремію

Усик в акторському складі

Фільм розповідатиме про життя та кар'єру колишнього бійця ММА Марка Керра. Його роль виконає Дуейн "Скеля" Джонсон.

Попередньо, Олександр Усик зіграє у фільмі роль Ігоря Вовчанчина, бійця ММА, який двічі зустрічався з Керром на рингу.

Їх перший бій у 1999 році закінчився перемогою Вовчанчина нокаутом, але згодом був визнаний недійсним. У 2000 році вони знову билися, і цього разу Вовчанчин здобув перемогу рішенням суддів.

Прем'єра фільму "The Smashing Machine" запланована на 2025 рік.

У ніч з 18 на 19 травня в Ер-Ріяді відбувся історичний бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Українець здолав британця і став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

Зазначимо, що український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті за останню чверть століття. Востаннє у 1999 році такий статус мав Леннокс Льюїс.