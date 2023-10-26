Боягузливе "Жадібне пузо": Ф'юрі побоявся приїхати в Україну на запрошення Усика

Напередодні підписання контракту на бій за абсолют Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик дуже приємно поспілкувалися. Деталями неформальної бесіди поділився "Циганський король".

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик та володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі на диво легко підписали контракт на бій за абсолютне чемпіонство. Офіційне оголошення "Бою століття" відбудеться 28 жовтня.

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Усик запросив Ф'юрі відвідати Україну

Менеджер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун вже розповідав, що британець під час спілкування з Усиком запросив його разом із сім’єю до себе до дому. Це підтвердив сам "Циганський король" в інтерв’ю iFL TV. Також Ф'юрі додав, що у відповідь Усик запросив його до України, але пихатий чемпіон WBC відмовився.

Я розмовляв з Усиком по FaceTime (програма відеозв’язку – 24 Канал). Спенсер був за столом. Олександр зі своїм менеджером теж були. Ми зробили бій, ось і все. Я навіть запросив його відвідати Моркем після того, як я поб'ю його. Влітку він приїде в Моркем зі своєю сім'єю. Він сказав, що це буде здорово. Я сказав: "Ти можеш приїхати сюди зі своєю сім'єю, зроби собі відпустку після бою, немає проблем". Він навіть запросив мене в Україну, але я відмовився з очевидних причин,

– розповів гоноровий Ф’юрі.

Зрозуміло, що "Жадібне пузо" забоявся війни, яка триває в Україні через агресію Росію. Тож усю свою сміливість Ф’юрі залишив для пафосних роликів.