Усик вперше зустрівся із новонародженою донькою: фото зворушливого моменту

Через травму Тайсона Ф'юрі зустріч із Олександром Усиком перенесли на 18 травня. Якщо багато людей бачать негатив у цій ситуації, то є тут і позитивний момент.

В Олександра Усика з'явилось трішки вільного часу, аби відірватись від підготовки та провести його із родиною. Боксер вперше побачив новонароджену доньку, яка з'явилась на цей світ наприкінці січня в одній із київських клінік.

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Щемливий момент

Донечку пара назвала Марією. Це четверта дитина у родині українського чемпіона світу. Олександр та Катерина вже виховують доньку Єлизавету та двох синів – Кирила та Михайла. Обоє нещодавно здобули нагороди на змаганнях, які відвідав сам Усик, аби підтримати своїх хлопців.

Зворушливим фото із першої зустрічі Усика із маленькою донькою Марією поділилась дружина боксера.

Нагадаємо, що через підготовку до бою проти Тайсона Ф'юрі Олександр не міг підтримати дружину на пологах. Тому у перенесенні поєдинку за абсолют є свій позитив для Усика, який зможе провести час із найріднішими.



Зустріч Усика із новонародженою донькою / Скриншот із інстаграму Катерини

Відзначимо, що бій за абсолют відбудеться 18 травня. Місце залишилось без змін – столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Усик не бачить нічого фатального у перенесенні поєдинку, адже готовий боксувати із Тайсоном Ф'юрі у будь-який момент.

Пригадаємо, що зустріч відтермінували через травму британця, яку він отримав під час спарингу 2 лютого. Над правим оком "Циганського короля" з'явилось серйозне розсічення. Цікаво, що багато хто не вірить Тайсону, а відео зі спарингу може бути архівним, адже якісь там така ніби то знімали на старий мобільний телефон.