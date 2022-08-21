Усик назвав наступного суперника, з яким хоче боксувати, або пригрозив не битися взагалі

Олександр Усик захистив свої чемпіонські пояси. І тепер вимагає бій проти Тайсона Ф'юрі.

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа в реванші. Відтак захистив чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі, якими володіє Усик, а також виграв вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.

Як це було Усик переміг Джошуа в бою-реванші

Однак до звання абсолютного чемпіона світу Усику бракує одного чемпіонського звання – за версією WBC. Цим чемпіонським поясом володіє Тайсон Ф'юрі. Відтак Усик тепер вимагає поєдинок саме з ним.

"Я буду боксувати з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", – чітко заявив Усик після перемоги над Джошуа.

Варто відзначити, що Усик вже був абсолютним чемпіоном світу з боксу. Однак він тоді виступав у першій важкій вазі. У Важкій вазі він здобув чемпіонські пояси в першому бою проти Ентоні Джошуа 25 вересня 2021 року. 20 серпня 2022 року він захистив свої чемпіонські титули в реванші з Ентоні Джошуа.