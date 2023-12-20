Тричі відмовив: Усик уникає бою з Вайлдером
Джерело:твіттер Майкла Бенсона
Колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер розповів про намагання отримати бій із українцем Олександром Усиком. За словами американця, Усик відмовляється боксувати з ним.
Американський боксер Деонтей Вайлдер 23 грудня проведе бій проти Джозефа Паркера. Але в думках "Бронзовий бомбардувальник" хоче битися за найпрестижніші титули хевівейту.
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Вайлдер звинуватив Усика в уникненні бою з ним
За словами колишнього чемпіона WBC, він тричі намагався організувати бій із Олександром Усиком, який володіє титулами WBA WBO IBF IBO, однак українець уникає цього поєдинку.
Я хотів би провести цей бій. Я тричі намагався отримати поєдинок проти Усика, і він мені відмовив. Він не знає того, що знаю я, але я знаю те, чого не знає він. Я один із тих бійців, яких люди намагатимуться уникати якомога довше,
– сказав Вайлдер.