Олександр Усик став професійним футболістом і підписав контракт із клубом УПЛ

Український боксер вирішив урізноманітнити своє спортивне життя. Олександр на рік став гравцем житомирського Полісся, за яке може зіграти в чемпіонаті України з футболу.

Футбольний клуб Полісся готується дебютувати в УПЛ. Команда з Житомира стала переможцем Першої ліги у минулому сезоні.

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Підопічні Юрія Калітвінцева активно підсилюються напередодні дебюту. Полісся вже підписало таких досвідчених гравців як Денис Бойко, Артем Шабанов, Сергій Чоботенко та В'ячеслав Танковський.

Втім власник клубу Геннадій Буткевич вирішив провернути оригінальний трансфер. Полісся оголосило про підписання однорічного контракту із професійним боксером Олександром Усиком.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі отримає футболку під номером 17. Олександр вже виступав за Полісся, але лише у виставковому турнірі Winter Cup.

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Два роки тому Усик зіграв 15 хвилин у матчі проти Вереса. Минулого ж року боксер був у заявці Полісся, але на поле не виходив. Також Олександр кілька разів з'являвся на трибунах у Житомирі під час ігор клубу.

Відзначимо, що Усик нині готується до захисту поясу WBA. Бій проти претендента Даніеля Дюбуа призначений на 26 серпня і пройде у Вроцлаві.