Запитав поради батька: Усик розповів секрет свого життєвого успіху

Топовий український боксер-професіонал поділився секретом свого життєвого успіху. За словами Олександра Усика, найважливішу в житті пораду йому колись дав батько.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик пригадав цікаву історію з дитинства. Колись майбутня зірка професійного боксу не знав, ким хоче стати, тож звернувся за порадою до свого батька.

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Батько Усика дав йому найважливішу в житті пораду

"У дитинстві мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту. Я прийшов додому і запитав його поради про те, ким мені стати, коли виросту. Він сказав: "Ти маєш стати хорошою людиною".

Перш за все – потрібно стати хорошою і вихованою людиною. Після цього ви можете досягти всього іншого", – сказав Усик.

Нагадаємо, в наступному поєдинку Олександр Усик 17 лютого 2024 року боксуватиме проти британця Тайсона Ф’юрі, який володіє поясом WBC. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Олександр Усик виграв абсолютно всі поєдинки на професіональному рингу. 36-річний українець здобув 21 перемогу в 21 поєдинках, із них 14 достроково.