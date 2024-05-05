"Перемоги над ворогом": Усик патріотично привітав українців з Великоднем
Джерело:Інстаграм Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик привітав усіх своїх шанувальників зі світлим святом Пасхи. Вітальне відео з'явилося на сторінці чемпіона в інстаграмі.
5 травня православні християни святкують Великдень. Українські зірки спорту вітають своїх шанувальників з великим святом.
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Усик побажав українцям перемоги
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик записав відео, в якому побажав українцям любові, сили та перемоги над ворогом.
"Дорогі друзі, Христос воскрес. За світлим святом Пасхи. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправ, і сущим во гробе життя нам дарував.
Усіх зі святом, любові, сили, перемоги. Перемоги над гріхом та перемоги над ворогом", – сказав Усик.
Відео вітання Усика з Великоднем
- Нагадаємо, що вже 18 травня Олександр Усик проведе бій проти британця Тайсона Ф'юрі. Переможець двобою стане абсолютним чемпіоном та володарем основних титулів хевівейту.
- У контракті на бій прописаний обов'язковий реванш. Тож в цьому році вболівальники боксу матимуть змогу побачити два поєдинки за участю Усика та Ф'юрі.