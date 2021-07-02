Усик несподівано опустився на другу позицію в рейтингу WBA
2 липня 2021 , 08:17Читать новость на русском
Джерело:WBA
Український важковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) втратив позицію в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBA).
Українець опустився з першої позиції на другу.
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Топ-5 рейтингу:
1. Даніель Дюбуа
2. Олександр Усик
3. Луїс Ортіс
4. Енді Руїс
5. Чарльз Мартін
Наступний бій Усик проведе з Джошуа
- Бій Усик – Джошуа пройде у Лондоні. Поєдинок прийме "Вемблі" або стадіон футбольного клубу "Тоттенхем".
- Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
- У попередньому бою Усик здолав Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва. Обидва боксери – олімпійські чемпіони 2012 року.