Усик несподівано опустився на другу позицію в рейтингу WBA

2 липня 2021 , 08:17
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Джерело:

WBA

Український важковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) втратив позицію в оновленому рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBA).

Українець опустився з першої позиції на другу.

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Топ-5 рейтингу:

1. Даніель Дюбуа
2. Олександр Усик
3. Луїс Ортіс
4. Енді Руїс
5. Чарльз Мартін

Наступний бій Усик проведе з Джошуа

  • Бій Усик – Джошуа пройде у Лондоні. Поєдинок прийме "Вемблі" або стадіон футбольного клубу "Тоттенхем".
  • Усик претендент на титул WBO, але на кону стоятимуть ще й пояси WBA та IBF. Промоутер Едді Хірн заявив, що гонорар за бій буде розділений у співвідношенні 80/20 на користь Ентоні.
  • У попередньому бою Усик здолав Дерека Чісору. Натомість Ентоні Джошуа нокаутував Кубрата Пулєва. Обидва боксери – олімпійські чемпіони 2012 року.
Автор: Юрій Семенюк