"Саня, вижени звідти бісів!": соцмережі вибухнули через фото Усика в Лаврі

Український боксер Олександр Усик поділився зі своїми фанатами у Instagram світлинами з Києво-Печерської Лаври. Підписники неоднозначно оцінили передноворічну публікацію.

Напередодні Нового року чемпіон світу WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик відвідав Києво-Печерську Лавру.

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Український боксер опублікував фото з Лаври, яке доповнив уривком з Євангеліє від Матвія. Свій допис Усик зробив російською мовою.

"Тоді каже учням Своїм: Жнив багато, а робітників мало. Отже, моліть Пана жнив, щоб вислав робітників на жнива Свої", – написав Усик.

Олександр Усик відвідав Києво-Печерську Лавру / instagram.com/usykaa

Фоловери Олександра Усика по різному відреагували на його візит до святого місця. Частина підписників підтримала боксера, побачивши в цьому проукраїнську позицію.

"Саня вижени звідти бісів! Щось там їх багато розвелося дуже".

"Нарешті в Лаврі Україна, а не чорти московські. Слава Україні".

"Пашку Мерседеса зустрів? Сказав йому що він г*ндон?"

"Олександру респект, а богоборцям співчуття. Нехай боронить Господь наших воїнів!!!"

Проте дехто побачив у цих світлинах підтримку Усиком УПЦ МП, провівши паралель з Василем Ломаченком.

"Вася, ти що в Сані хакнув інстаграм?"

"Як же я радію, коли такі публічні люди не соромляться виявляти свою вірність нашій Українській Православній Церкві".

, нещодавно кум Олександра Усика Василь Ломаченко потрапив у скандал зі світлинами з Києво-Печерської Лаври. В інстаграмі боксер опублікував фото з процесом виготовлення просфури – маленького літургійного хлібу. Цю публікацію він зробив на фоні обшуків українських спецслужб у храмах УПЦ МП.

Як відомо, СБУ знайшли безліч доказів підтримки російського агресора зі сторони представників Української православної церкви Московського патріархату, яка, по суті, є філією ФСБ.