"Саня, вижени звідти бісів!": соцмережі вибухнули через фото Усика в Лаврі
Джерело:Інстаграм Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик поділився зі своїми фанатами у Instagram світлинами з Києво-Печерської Лаври. Підписники неоднозначно оцінили передноворічну публікацію.
Напередодні Нового року чемпіон світу WBO, WBA, IBO і IBF в суперважкій вазі Олександр Усик відвідав Києво-Печерську Лавру.
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Український боксер опублікував фото з Лаври, яке доповнив уривком з Євангеліє від Матвія. Свій допис Усик зробив російською мовою.
"Тоді каже учням Своїм: Жнив багато, а робітників мало. Отже, моліть Пана жнив, щоб вислав робітників на жнива Свої", – написав Усик.
Олександр Усик відвідав Києво-Печерську Лавру / instagram.com/usykaa
Фоловери Олександра Усика по різному відреагували на його візит до святого місця. Частина підписників підтримала боксера, побачивши в цьому проукраїнську позицію.
- "Саня вижени звідти бісів! Щось там їх багато розвелося дуже".
- "Нарешті в Лаврі Україна, а не чорти московські. Слава Україні".
- "Пашку Мерседеса зустрів? Сказав йому що він г*ндон?"
- "Олександру респект, а богоборцям співчуття. Нехай боронить Господь наших воїнів!!!"
Проте дехто побачив у цих світлинах підтримку Усиком УПЦ МП, провівши паралель з Василем Ломаченком.
- "Вася, ти що в Сані хакнув інстаграм?"
- "Як же я радію, коли такі публічні люди не соромляться виявляти свою вірність нашій Українській Православній Церкві".
Як відомо, СБУ знайшли безліч доказів підтримки російського агресора зі сторони представників Української православної церкви Московського патріархату, яка, по суті, є філією ФСБ.