Усик може перемогти Джошуа, Уайлдера або Ф'юрі, – катмен українця

Олександр Усик перебуває в числі найкращих боксерів світу незалежного від вагової категорії. Расс Анбер, катмен Усика, вважає, що українець може перемогти топ-суперників важкої ваги.
Джерело: Fightnews.info
Расс Анбер запевняє, що Усик переможе Джо Джойса, з яким, ймовірно, зустрінеться навесні 2021 року.
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На думку катмена, Усик готовий до завоювання чемпіонського титулу у важкій вазі. Українець став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.
"Як на мене, поєдинки у важкій вазі завжди важкі. Я думаю, що Усик здатний бути топ-претендентом якщо не на абсолютну корону у хевівейті, то хоча б на завоювання її частини у бою проти легітимного чемпіона", – сказав Анбер.
Катмен переконаний, що Усик може зупинити володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі та чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.
Також Анбер вірить у перемогу українця в бою з колишнім чемпіоном за версією WBC Деонтеєм Уайлдером.
Я говорю не про тимчасовий титул, а про таких суперників, як Джошуа, Уайлдера або Ф'юрі. Я вважаю, що він легітимний претендент, який може перемогти. Проте перемога не буде легкою ні в одному з цих випадків,
– резюмував Анбер.