Усик може перемогти Джошуа, Уайлдера або Ф'юрі, – катмен українця

Олександр Усик перебуває в числі найкращих боксерів світу незалежного від вагової категорії. Расс Анбер, катмен Усика, вважає, що українець може перемогти топ-суперників важкої ваги.

Джерело: Fightnews.info

Расс Анбер запевняє, що Усик переможе Джо Джойса, з яким, ймовірно, зустрінеться навесні 2021 року.

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На думку катмена, Усик готовий до завоювання чемпіонського титулу у важкій вазі. Українець став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.

"Як на мене, поєдинки у важкій вазі завжди важкі. Я думаю, що Усик здатний бути топ-претендентом якщо не на абсолютну корону у хевівейті, то хоча б на завоювання її частини у бою проти легітимного чемпіона", – сказав Анбер.

Перемога не буде легкою

Катмен переконаний, що Усик може зупинити володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі та чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Також Анбер вірить у перемогу українця в бою з колишнім чемпіоном за версією WBC Деонтеєм Уайлдером.

Я говорю не про тимчасовий титул, а про таких суперників, як Джошуа, Уайлдера або Ф'юрі. Я вважаю, що він легітимний претендент, який може перемогти. Проте перемога не буде легкою ні в одному з цих випадків,

– резюмував Анбер.

. Наступний бій Усика може відбутися за звання тимчасового чемпіона по версії WBO. Усик – офіційний претендент на титул. Якщо Усик переможе Джойса, то зустрінеться з переможцем бою Ф'юрі – Джошуа.