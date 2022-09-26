Одна з дитячих мрій: Усик розповів, чим планує зайнятись після завершення кар'єри

Український чемпіон світу зізнався, що хотів би знятися у кіно. При цьому Олександр розповів, якого героя він міг би зіграти.

Олександр Усик проводить вкрай успішну боксерську кар'єру. На професійному рівні українець провів 20 поєдинків і всі з них виграв.

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Останній два тріумфи Олександра прийшлись на бої із Джошуа, де він спочатку завоював, а потім захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF. Раніше Усик зізнавався, що йому залишилось небагато боїв у кар'єрі.

Боксер тим часом вже спланував собі, чим буде займатись після прощання зі спортом. Усик розповів про свою любов до кінематографа.

"Я би хотів спробувати знятись у кіно. Це одна з дитячих мрй. Я думав і про театр, я ходив у театр, мав спеціальний піджак, бо не можна ж піти у светрі. У мене у кума мама грала в театрі і у нас був балкон. Виявляється, там було цікаво, багато інтелектуальних людей. Вони говорять про розумне, ти просто отримуєш якісну інформацію. На дискотеці її не отримаєш".

Документальне кіно зі мною однозначно буде, можливо, художнє. Якщо мені попрацювати і буде завдання, я би зіграв у драмі. Будь-якого героя. позитивного чи негативного. Можливо, не злодія, а якогось божевільного. Щось таке із закрученим сценарієм, але треба було б сильно постаратись. Злодія теж міг би зіграти, але не того, який вбиває,

– зізнався Усик.

Усик чекає на бій із Ф'юрі

Нагадаємо, що після перемоги над Джошуа українець має амбітні плани. Тепер Усик має намір боксувати із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона.

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Проте Олександр не хоче виходити на ринг цього року, тоді як "Циганський король" наполягає на битві саме у грудні 2022-го. Тому можливим суперником українця називають Деонтея Уайлдера.