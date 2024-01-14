"Скоро побачимось, Ф'юрі": Усик анонсував бій століття у хевівейті

Вже через місяць відбудеться об'єднавчий чемпіонський бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Обидва боксери не марнують жодної нагоди піару довгоочікуваного поєдинку.

Прихильники боксу з нетерпінням чекають на 17 лютого, коли відбудеться бій за абсолютне чемпіонство в суперважкій вазі. Володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик розділить ринг із чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

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Усик звернувся до Ф’юрі за місяць до бою

За місяць до бою Олександр Усик у сторіс зробив черговий анонс поєдинку, який багато хто охрестив "боєм століття". Також 36-річний українець не змарнував нагоди звернутися до свого грізного суперника.

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі. Скоро побачимось, Ф’юрі,

– написав Усик.

У попередньому поєдинку Олександр Усик 26 серпня 2023 року переміг британського боксера Даніеля Дюбуа. У дев'ятому раунді українець відправив суперника в нокаут.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.