Перехід в титулований клуб: Динамо може втратити гравця збірної України

Гравець Динамо Київ близький до зміни клубу. Центральний захисник столичної команди Олександр Сирота може перейти в Маккабі Хайфа.

Ізраїльский клуб веде переговори з киянами на рахунок оренди 24-річного центрбека. Повідомляють, що сторони майже дійшли згоди.

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Сирота в Маккабі Хайфа

Зазначається, що перехід гравця київського Динамо пов'язаний з тим, що клуб підписав колумбійського захисника Браяна Себальоса. В минулому сезоні УПЛ Олександр Сирота провів у складі столичного клубу 20 матчів та відзначився однією гольовою передачею.

Ця історія із Себальйосом закриває дорогу в основу для Олександра Сироти, хоча він не був особливо гравцем основи. За моєю інформацією, Олександр Сирота зараз має дуже хорошу пропозицію з Ізраїля. Тривають перемовини, які дуже близькі до завершення і Сирота стане гравцем Маккабі Хайфа. З того, що я розумію, це буде річна оренда,

– зазначив Ігор Бурбас.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця оцінюється в 2 мільйони євро. Ізраїльский клуб пропонує центрбеку оренду на 1 рік. Контракт гравця з киянами розрахований до 2025 року.

Нагадаємо, що перший матч в сезоні-2024/2025 Динамо зіграє проти Олександрії.