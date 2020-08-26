Олександр Шовковський, помічник головного тренера збірної України, іде в політику. Колишній воротар "Динамо" буде балотуватися в Київську міську раду від партії "УДАР".

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час передвиборчого з'їзду партії, повідомляє LB.ua.

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Олександр Шовковський записав відеозвернення, яке було показане на передвиборчому з'їзді партії.

Я як людина активна і небайдужа хочу долучитися до змін у нашій столиці і нашій країні. Я досягнув успіху у спорті і налаштований на успіх у політиці. Я вдячний Віталію Володимировичу, який запропонував долучитися мені до команди УДАРу. Я не підведу,

– сказав Шовковський у відеозверненні.

Що відомо про місцеві вибори в Україні? Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад. Результати виборів повинні оприлюднити не пізніше, ніж 9 листопада. На тимчасово окупованих територіях вибори поки що не відбудуться.

Шовковський відмовляв Гончаруку

Навесні Олександр Шовковський мав шанс потрапити у політику. Тоді легендарний воротар був близький, щоб очолити Держагентство спорту.

Однак ексфутболіст "Динамо" відмовився від пропозиції колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука очолити відділ, що згодом був ліквідований.

Тоді Шовковський пояснив рішення не йти в політику чемпіонатом Європи, який мав відбутися влітку 2020 року.

Євро-2020 перенесено на 2021 рік. Чи залишиться Шовковський у збірній України – не повідомляється.

Що відомо про Шовковського?

Легенда в історії "Динамо" та збірної України. Воротар виступав за киян з 1993 до 2016 року.

За цей час він побив безліч українських рекордів: за кількістю матчів у всіх турнірах, за кількістю матчів у чемпіонаті України, за кількістю матчів в історії "Динамо", за кількістю матчів у Лізі чемпіонів.

45-річний Шовковський – єдиний воротар, який не пропустив жодного голу у серії пенальті на чемпіонатах світу.

З вересня 2018 року входить у тренерський штаб збірної України.