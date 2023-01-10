Підсилення для Луческу: Шовковський залишив збірну України і повернувся в Динамо

Легендарний кіпер киян завершив свої стосунки з УАФ і увійшов до тренерського штабу Мірчі Луческу. Як гравець, Олександр присвятив київському клубу 23 роки.

У київському Динамо в тренерському штабі відбулись зміни. Сам коуч киян Мірча Луческу точно продовжить керувати командою навесні попри провальну першу половину сезону.

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Минулої осені штаб румунського наставника залишив хорват Огнєн Вукоєвич. Через війну Мірча не брав на його місце іншого спеціаліста, але тепер вакантна позиція має бути зайнята.

Сайт киян повідомив, що до тренерської команди Динамо доєднаєвся легенда клубу Олександр Шовковський. Ексворотар був у штабі Андрія Шевченка, а потім – Олександра Петракова у збірній України.

Втім 31 грудня 2022 року у Петракова закінчився контракт з УАФ, тому і вся його команда стала вільними агентами. Саме тому Олександр вирішив повернутися у рідний клуб.

Історія Шовковського у Динамо

Кіпер провів у Динамо всю свою кар'єру з 1993 по 2016 роки. Всього за киян Шовковський провів 637 матчів, утримуючи клубний рекорд за кількістю ігор.

Разом з клубом Олександр виграв 14 чемпіонатів, 11 Кубків та шість Суперкубків України, а також ставав півфіналістом Ліги чемпіонів-1999. Також на його рахунку 92 поєдинки за збірну України.

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Провальний сезон Динамо

Відзначимо, що першу половину сезону 2022-2023 Динамо провалило. Кияни не змогли пройти в групову стадію ЛЧ, а в Лізі Європи посіли останнє місце у квартеті, набравши лише один бал в іграх з Ренном, Фенербахче та АЕКом з Ларнаки.

Що стосується чемпіонату України, то там Динамо зазнало 3-х поразок і наразі йде на третьому місці. Підопічні Луческу відстають від лідера Дніпра-1 на п'ять балів, але кияни зіграли на матч більше.