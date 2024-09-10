Знімаються чи залишаються в УПЛ: Поворознюк ухвалив рішення щодо майбутнього Інгульця

В Українській Прем'єр-лізі під час паузи на матчі збірних стався гучний скандал. Президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що зніме клуб із турніру, якщо ліга не дозволить грати наступний домашній матч на рідному стадіоні.

На такий ультиматум УПЛ відповіла своєю пропозицією. Клуб з Кіровоградщини може зіграти наступний поєдинок з Чорноморцем на резервній арені у Кривому Розі або в Одесі, а додатковий час використати, щоб отримати акт про відповідність спортивної споруди технічним нормам.

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Здоровий глузд переміг принцип

Без цього УАФ не допустить стадіон до використання. В інакшому випадку ліга готова продовжити змагання в неповному складі.

Після такої реакції Олександр Поворознюк ухвалив остаточне рішення про майбутнє клубу. Ввечері 9 вересня відбулося термінове зібрання футболістів та тренерського складу Інгульця.

На ньому гравцям повідомили, що президент клубу погодився грати домашні поєдинки УПЛ на гостьових аренах або резервному стадіоні у Кривому Розі до зими. За цей час Інгулець збирається підготувати усю легальну документальну базу для експлуатації нової арени та зі старту другої частини сезону в УПЛ грати вже на своїй новій арені.

Довідка. Матч 6 туру проти Чорноморця, який відбудеться 14 вересня, клуб з Кіровоградщини зіграє в Одесі.

Нагадаємо, що після п'яти стартових матчів Інгулець посідає 14 місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Василя Кобіна поки не перемагала – три нічиї та дві поразки.