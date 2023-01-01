Підготували місце для Реброва: збірна України залишилася без тренера напередодні відбору ЧЄ-2024

У головного тренера збірної України Олександра Петракова завершився термін дії контракту. Очікується, що "синьо-жовтих" може очолити Сергій Ребров.

Менш ніж за три місяці збірна України стартує у відбірному турнірі чемпіонату Європи 2024. 26 березня "синьо-жовті" зіграють в Лондоні проти збірної Англії.

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Проте досі невідомо, хто керуватиме діями українців під час першого матчу відбору. Адже 30 грудня завершилася дія контракту Олександра Петракова з УАФ. Сторони мають опцію продовження договору ще на один цикл, але наразі ніяких повідомлень про це не було.

Хто, як не Ребров?

Головним фаворитом на тренерський місток збірної України вважається Сергій Ребров. Проте один з найкращих українських тренерів нової плеяди має чинний контракт з еміратським Аль-Айном. І хоча в нинішньому сезоні справи Реброва в чемпіонаті ОАЕ йдуть кепсько, про відставку мова поки що не йде.

У ЗМІ повідомлявся варіант, що до завершення контракту Реброва з Аль-Айном збірною керуватиме його тренерський штаб. А вже в липні Сергій Станіславович безпосередньо приєднається до справ збірної.

Щодо Петракова, то він мав очолити "молодіжку", оскільки Ротань підписав контракт з Олександрією. Проте вже точно відомо, на молодіжний ЧЄ-2023 збірну повезе тренер "містян". Цілком ймовірно, що Петраков очолить Україну U-21 в наступному відбірному турнірі.

Петраков на чолі збірної України