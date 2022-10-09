Боятися нікого не треба, – Петраков про "групу смерті" для України у відборі на Євро-2024

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні відбулось жеребкування відбору Євро-2024. Україна потрапила у "групу смерті".

Опонентами "синьо-жовтих" у відборі стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта. Головний тренер української збірної Олександр Петраков прокоментував жеребкування відбору чемпіонату Європи-2024.

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Петраков: Зробимо все від нас залежне

Олександр Васильович запевнив, що не слід боятись грізних суперників. Українські футболісти зроблять усе від себе можливе, щоб поїхати на Євро.

Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все від нас залежне,

– відповів тренер.

Петраков вже має досвід перемог над Італією та Англією, але на чолі юнацької збірно U-19. Наставник пригадав ті переможні часи.

Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію в півфіналі чемпіонату світу U-20 2019 року. Дуже добре для хлопців, у них є можливість захистити честь нашої збірної, показати хорошу гру, порадувати наші ЗСУ, усіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників,

– розповів керманич "синьо-жовтих".

Маліновський отримав бажаного суперника

Навіть після невиходу у дивізіон А в Лізі націй у розташуванні збірної панував хороший настрій. Це підтвердив наставник України. Головна команда країни хоче, щоб якнайшвидше закінчилась війна. Після чого українська збірна зможе знову зіграти на рідних стадіонах, які будуть заповнені вщент уболівальниками.

Петраков зізнався, що хотілось би провести відбіркові поєдинки вже у вільній Україні.

Перед жеребкуванням один із лідерів збірної Руслан Маліновський розповідав, що хотів би у суперники отримати Італію. Мрія півзахисника здійснилась. Італійський досвід Маліновського та Віктора Коваленка може допомогти команді та принести тренерському штабу додаткову інформацію про майбутнього опонента.

"Він говорив, що дуже хоче в суперники Італію. Маліновський грає в Аталанті, Коваленко виступає за Спецію, може, ще хтось з’явиться в Серії А…Грати проти таких команд завжди цікаво", – сказав Петраков.

На чемпіонат Європи-2024 проб'ються 10 переможців груп та 10 національних команд, які посядуть другі місця. Володарі ще трьох путівок будуть визначені у плей-офф серед переможців груп Ліги націй, яке відбудеться 21-го та 26-го березня 2024 року.