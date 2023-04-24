"Жадібне пузо" знову підсуне свиню: промоутер Усика засумнівався у реальності турніру чотирьох

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк прокоментував чутки довкола супертурніру за участю чотирьох топ-зірок хевівейту. На його думку, "Циганський король" знов може все зіпсувати через свою жадібність.

У квітні боксерський світ сколихнула новина про фантастичний турнір за участю чотирьох мегазірок надважкого дивізіону у Саудівській Аравії. Арабські шейхи нібито обіцяють повністю профінансувати організацію поєдинків Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер. Втім, одного бажання організаторів буде замало для реалізації проєкту.

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Потрібна конкретика з організації боксерського шоу

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк поділився своєю думкою щодо турніру. За його інформацією, на цей час відсутня якась конкретика стосовно можливих мегафайтів.

"Ми розмовляємо. Припустимо, що Джо Джойс б’ється в реванші з Чжаном Чжилеєм. Це просто розмови. Скажімо, що Ентоні Джошуа б’ється з Джо Джойсом – але це просто розмови. Вайлдер б’ється з Усиком – лише розмови, лише чутки. Те саме і з цим турніром.

Тільки розмови, лише чутки, немає пропозицій, немає зобов'язань. Отже, це навіть не планування, це припущення чогось, що може статися. Звичайно, рівень такої боксерської ночі буде чимось абсолютно екстраординарним, чимось, що ніколи не траплялося раніше. Це буде пік. "Грім у джунглях", "Триллер в Манілі" – це все залишиться в минулому після того, як відбудеться ця подія.

Але на даний момент нічого певного немає. Немає дати, немає контракту чи меморандуму розуміння. Отже, ми не можемо просто покладатися на щось серйозне, поки це не буде підписано на папері", – сказав Красюк.

Красюк: Ф'юрі знов гратиме свої ігри

Олександр Красюк вважає, що з трьома учасниками мегатурніру не повинно виникнути проблем. А от "Циганський король" може звести нанівець усі зусилля перемовників.

"На мою думку, з мого досвіду я стверджую, що це дуже легко. З Ей Джеєм не так складно мати справу. Вайлдер, Шеллі Фінкель – це дуже розсудлива людина. До речі, ми зв'язалися з ним кілька тижнів тому вперше за 10 років і ми мали досить тривалу розмову про всі речі, через які ми пройшли.

Отже, він теж дуже розсудлива людина, і я не думаю, що буде великою складністю комусь укласти з ним угоду. Олександр Усик та його команда – відомі, як найлегші люди, з якими можна працювати у світі боксу. Отже, є одна річ, яка все ще під питанням.

Це складна людина, складна особистість, яка гратиме, йтиме вперед і назад, гратиме у свої ігри, намагаючись видавити якомога більше грошей. Саме тому Усик і назвав його "Жадібним пузом", – розповів Красюк.

Нагадаємо, що представник саудівської компанії Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла підтвердив факт перемовин з представниками Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтея Вайлдера. Загалом планується провести близько 4 – 5 великих поєдинків, в тому числі бої Усик – Ф'юрі та Джошуа – Вайлдер. Орієнтовно турнір може відбутися в грудні 2023 року.