"Ми їм пасік, вони нам голик": екстренер Динамо відреагував на поразку від Лаціо у Лізі Європи

Динамо розпочало єврокубковий сезон із поразки у матчі першого туру реформованої Ліги Європи проти Лаціо. Колишній наставник "біло-синіх" прокоментував гру підопічних Олександра Шовковського.

Олександр Хацкевич, колишній головний тренер Динамо, висловився щодо поразки київського клубу від Лаціо. Окрім цього, він оцінив гру "орлів" у цьому протистоянні, про це повідомляє "Український футбол".

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Результат та враження від матчу негативні

Екснаставник Динамо поділився думкою щодо гри команди проти Лаціо у Лізі Європи. Він зазначив, що результат матчу негативний, як і враження від нього.

Хацкевич підкреслив, що це всього лише перша гра, але футболісти повинні розуміти, що це Ліга Європи тому потрібно більше швидкості. Колишній тренер "біло-синіх" зауважив, що на цьому рівні вже не проходить те, що у чемпіонаті України.

Олександр Миколайович відзначив, що футболісти Лаціо були потужніші та організованіші, ніж підопічні Шовковського.

У першому таймі Динамо володіло м’ячем. Однак ми їм пасік, вони нам голик. Контроль м’яча – це чудово, але треба бути агресивнішими, продумувати дії на крок вперед. І було помітно, що футболісти Лаціо швидше у кожному з епізодів, потужніші у єдиноборствах. На жаль, наші гравці у цьому компоненті їм і поступилися,

– сказав Хацкевич.

У другому турі Ліги Європи сезону-2024/2025 Динамо зіграє на виїзді проти Хоффенхайма – 3 жовтня, о 19:45 за київським часом. Перед цим кияни візьмуть участь у столичному дербі в УПЛ із Лівим Берегом – 29 вересня, о 18:00