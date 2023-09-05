Не гонорує своєю історією: німецький тенісист призупинив матч через вигук відомої фрази Гітлера

Олександр Звєрєв вирішив не давати місця в спорті нацистським лозунгам. Батько спортсмена – колишній російський тенісист Олександ Звєрєв.

Олександр Звєрєв призупинив свій матч серез те, що фанат вигукнув найвідомішу фразу Гітлера. Німецький тенісист переконаний, що не міг поступити інакше.

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Не повага зі сторони вболівальника

Олександр Звєрєв провів поєдинок проти італійця Янніка Сіннера у рамках 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США, у якому здобув перемогу 3:2 (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3). Та от зустріч тенісистів запам'яталась не тільки "вогнем" на корті, а й вчинком німецького спортсмена. Діло в тому, що у середині четвертого сету, перед подачею Звєрєва, вболівальник вирішив підбадьорити атлета та викрикнув йому "Deutschland über alles" (Німеччина понад усе), що раніше було першим реченням німецького гімну.

Олександр відразу ж відреагував на це та кинувся до судді, сказавши: "Він вигукнув найвідомішу фразу Гітлера, це неприпустимо". Арбітр зустрічі, у свою чергу, спершу попросив фанатів поважати гравців, котрі перебувають на корті. Згодом, коли емоційного вболівальника, котрий вдався до фашистського вигуку, ідентифікували, то охорона змусила його покинути матч. Також варто відзначити, що в Німеччині штрафують тих, хто публічно використовує нацистську символіку або фрази.

Цей фанат сидів в одному з перших рядів, думаю, що багато людей чули його вигуки. Тож якщо би я не відреагував, це було б погано з мого боку. Глядач почав співати гімн Гітлера "Німеччина понад усе", і це було занадто. Я люблю гучних вболівальників, мені подобається, коли вони емоційні. Але я німець і не дуже пишаюся цією історією,

– сказав Звєрєв.

Відео епізоду: