Олександр Зінченко та Влада Седан стали батьками: перше фото донечки

Футболіст Олександр Зінченко та журналістка Влада Седан 2 серпня вперше стали батьками. У пари народилась дівчинка.

Немовля побачило світ 2 серпня 2021 року. Про це на своїй сторінці в інстаграм повідомив батько – футболіст Олександр Зінченко.

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Зінченко та Седан стали батьками дівчинки

Рідна, дякую тобі! Влада Седан, Ви моє життя! 01.08.2021,

– написав Зінченко.

Фото також опублікував брат Влади Седан – Тарас Щеглов.



У футболіста та журналістки народилась дівчинка / Скриншот зі сторінки Тараса Щеглова

Що відомо про сім'ю Олександра Зінченка та Влади Седан