250 спортсменів і тренерів забрала війна: Верняєв нагадав світу ціну свободи України – фото

У Міжнародний день спорту в Києві вшанували пам'ять загиблих українських спортсменів та тренерів. Подію відвідав олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв.

У столиці України в рамках проєкту "Янголи спорту" вшанували пам'ять українських спортсменів та тренерів, загиблих на війні з Росією. 250 атлетів могли представляти нашу країну на міжнародній арені, але російська навала забрала їхні життя.

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Верняєв: Невже цього недостатньо для того, щоб нас почув весь світ?

Подію відвідали відомі спортсмени, в тому числі олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв. У своєму виступі прославлений атлет поставив ряд жорстких питань, які ігнорують деякі спортивні асоціації.

"Янголи спорту. Рік пам’яті. Понад 250 спортсменів і тренерів за цей рік могли нести український прапор в руках та представляти нашу країну на міжнародних аренах.

Але вони взяли в руки зброю. Задля захисту кожного з нас. І їх забрала війна.

Невже цього недостатньо для того, щоб нас почув весь світ? Невже цього недостатньо для того, щоб відсторонити російських та білоруських спортсменів від участі в будь-яких змаганнях? Невже цього недостатньо, щоб нарешті не підтримувати країни, які безжалісно розв’язали цю війну?

І, може, нарешті достатньо деяким українським спортсменам відсиджуватись за кордоном, удаючи, що нічого не відбувається, а спробувати нарешті озвучити свою позицію? Вона у вас є?

Питань багато. Відповідей – ні.

Кожна історія трагічної смерті українських спортсменів заслуговує на те, щоб її почув увесь світ. Вічна слава та низький уклін нашим героям", – сказав Верняєв.

Вшанування пам'яті загиблих спортсменів / instagram.com/verniaiev13

Зазначимо, що крім Олега Верняєва подію відвідали тенісист Сергій Стаховський, олімпійська призерка Ольга Саладуха, фристайліст, олімпійський чемпіон Олександр Абраменко, веслувальник-каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, футболіст Владислав Ващук.