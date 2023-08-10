СБУ на замітку: український тенісист, який захищав Росію, знову зганьбився у парі з росіянином

Український тенісист Олег Приходько продовжує показувати свою байдужість до повномасштабного вторгнення Росії. в його рідну країну. Навіть після цього спортсмен не просто грає проти росіян, а й у парі з представниками ворожої країни.

9 серпня Олег Приходько зіграв у парі з 25-річним "нейтральним" росіянином Денисом Клоком. Українсько-російський дует розпочав свої виступи на турнірі ATP Challenger в Баня-Луці, що у Боснії і Герцеговині, повідомляє 24 Канал.

​Оце так Українська чемпіонка світу з сумо відкрила фонд підтримки армії Росії: що відомо про зрадницю

Може ще змінить синьо-жовтий прапор на стяг із двоголовою куркою?

Приходько був покараний за виступи із росіянином. Вже в 1/8 фіналу українець вилетів зі змагань, програвши парі Віктора Дурасовіча (Норвегія) та Акіри Сантіллана (Австралія) – 2:0 (6:3, 6:4).

Олег Приходько не поступається своїм принципам та далі виступає у парі з російськими тенісистами. Такі матчі можуть зіграти "злий жарт" із українським спортсменом, який вже низько впав не лише в очах українських прихильників тенісу. За те явно знайшов підтримку на "болотах".

Раніше український тенісист вже відзначився скандальним інтерв'ю, після якого Приходько прикрив свій інстаграм, який до цього був відкритий для усіх користувачів цієї соцмережі. Тепер світлини, відео та сторіс Олега можуть бачити лише його 350 підписників, адже акаунт тенісиста став приватним.

Олег став тим українським спортсменом, який не бачить у росіян ворожості та не розуміє, чому їх можуть усунути від Олімпіади-2024.

Також Приходько не бачить у своїй грі в парі з росіянами нічого такого, що б порушувало закон та було б аморальним.

І взагалі, у його оточенні багато друзів із Росії та Білорусі. Ба більше, дівчина українського тенісиста родом із країни диктатора Владімір Путіна.

Схоже, що з таким темпом Олег Приходько піде вслід за "русскім воєнним кораблем", поки деякі з його колишніх колег захищають Україну зі зброєю у руках.