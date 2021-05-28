Олег Омельчук – чемпіон Європи зі стрільби, Віктор Банькін – бронзовий призер

На чемпіонаті Європи зі стрільби кульової збірна України здобула дві нагороди у вправі МП-6. Олег Омельчук виборов золоту нагороду, а Віктор Банькін став бронзовим призером.
Українці змагалися у фіналі у вправі МП-6 (стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів).
До теми Збірна України зі стрільби перемогла на чемпіонаті Європи, здолавши у фіналі Росію
Це не перша нагорода українських стрільців на чемпіонаті Європи в хорватському Осієку:
- Олена Костевич, Поліна Колеснікова та Юлія Коростильова – чемпіонки Європи у стрільбі з пневматичного пістолета.
- Валентина Гончарова, Вікторія Рибовалова та Галина Авраменко – чемпіонки Європи у вправі ГП-12 та срібні призерки у вправі ГП-11а.
- Олег Царьков – срібний призер у вправі ГП-6.
- Вікторія Рибовалова – бронзова призерка у вправі ГП-12.