Олег Омельчук – чемпіон Європи зі стрільби, Віктор Банькін – бронзовий призер

28 травня 2021 , 08:38
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На чемпіонаті Європи зі стрільби кульової збірна України здобула дві нагороди у вправі МП-6. Олег Омельчук виборов золоту нагороду, а Віктор Банькін став бронзовим призером.

Українці змагалися у фіналі у вправі МП-6 (стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів).

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Це не перша нагорода українських стрільців на чемпіонаті Європи в хорватському Осієку:

  • Олена Костевич, Поліна Колеснікова та Юлія Коростильова – чемпіонки Європи у стрільбі з пневматичного пістолета.
  • Валентина Гончарова, Вікторія Рибовалова та Галина Авраменко – чемпіонки Європи у вправі ГП-12 та срібні призерки у вправі ГП-11а.
  • Олег Царьков – срібний призер у вправі ГП-6.
  • Вікторія Рибовалова – бронзова призерка у вправі ГП-12.
Автор: Ігор Саджениця