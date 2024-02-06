Перший новачок Дніпра-1: команда Максимова підписала бронзового призера Євро-2023

Віцечемпіони України дуже обережно поводяться на трансферному ринку. Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов ретельно відбирає новобранців.

Півзахисник донецького Шахтаря Олег Очеретько весняну частину чемпіонату проведе у Дніпрі-1. Про це повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

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20-річний футболіст гратиме за команду Юрія Максимова до завершення сезону на правах оренди. Наразі невідомо, чи дніпряни матимуть опцію викупу талановитого футболіста.

Зазначимо, що на початку лютого Шахтар продовжив контракт з Очеретьком до кінця 2027 року. Можна не сумніватися, що "гірники" відправили Олега до Дніпра-1 заради ігрової практики.

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Нагадаємо, що Олег Очеретько народився у Макіївці. Футбольну освіту здобув в академії Шахтаря.

З 16 років долучався до тренувань з основною командою. У 2020 році Шахтар відправив Очеретька в оренду до Маріуполя. У цьому клубі 17-річний футболіст дебютував в УПЛ.

З початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся до рідного клубу, однак здобути постійне місце в основі не зумів. На рахунку Очеретька 18 матчів за "гірників", 1 гол та 1 асист.

У складі молодіжної збірної України став бронзовим призером Євро-2023 та разом з командою здобув путівку на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо, що Дніпро-1 плідно співпрацює з Шахтарем. У 2020 році "спортклубівці" взяли в оренду Олександра Піхальонка, який грів лаву у "гірників". Згодом дніпряни викупили контракт футболіста, який доріс до збірної України.