Конкуренція для Маркевича: легенда Динамо, який пограв в АПЛ, може очолити Карпати

Все більше чуток з'являється навколо нового головного тренера львівських Карпат. ЗМІ оприлюднили інформацію про відставку Андрія Тлумака та вже загадують, хто буде тренувати "левів" далі.

Преса включалась у шорт-лист Карпат таких тренерів, як Олег Дулуб, Остап Маркевич та Юрій Мороз. За словами журналіста Ігоря Бурбаса, львівську команду може очолити легенда футболу Мирон Маркевич, а його син Остап буде йому допомагатиму у роботі на чолі "левів". Хоча були чутки, що Маркевич-молодший може теж очолити клуб.

До теми Син легенди та екстренер "левів": хто може очолити Карпати замість Тлумака

Приписують усіх, кого тільки можна

Тепер приписують ще одного кандидата на цю посаду. Начебто Олег Лужний може стати за кермо Карпат. Керівництво "левів" планує солідно підсилити команду, аби вже у сезоні-2023/2024 вийти в УПЛ.

У сезоні-2022/2023 у Карпат було усе, аби підвищитись у класі, але провал у фінальних матчах сезону не дозволив це зробити. Андрій Тлумак не виконав поставлене завдання, тому покинув команду. Очікується, що Тлумак залишиться у Карпатах, але на іншій посаді.

ЗМІ активно називають кандидатів. Натомість львівський клуб навіть не повідомив про відставку Тлумака. Тому поки немає офіційного підтвердження, ця вся інформація ЗМІ залишається лише чутками.

Наразі "левам" залишається зіграти лише один матч до закінчення сезону. 27 травня на львів'ян чекає домашній матч проти Оболоні, яка вже гарантувала собі вихід в УПЛ. Також із киянами підвищилось у класі житомирське Полісся.

У Карпат залишаються примарні шанси на стикові матчі, які є нереальними. Адже львів'яни йдуть на 5-му місці, поступаючись четвертому запорізькому Металургу 3 очками. "Левам" потрібно громити Оболонь та сподіватись на розгром Металурга від Ниви. А це щось на межі фантастики.

Олег Лужний – львівський батяр