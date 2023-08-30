Чергове пришестя білоруса в Україну: дебютант УПЛ назвав ім'я нового головного тренера
Джерело:телеграм-канал ЛНЗ
Черкаське ЛНЗ оголосило про початок співпраці із білоруським наставником Олегом Дулубом. Спеціаліст недовго пробув без роботи в українському футболі.
Білоруський спеціаліст повернувся до українського чемпіонату після 5 місяців, які він пробув без роботи. Останнім клубом до цього призначення у кар'єрі Олега Дулуба був ПФК Львів, який, на жаль, зник із футбольної мапи України.
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57-річний наставник зі своїм досвідом може допомогти ЛНЗ провести впевнений дебютний сезон в УПЛ. Адже тренер має чималий досвід роботи в українському футболі.
Черкаський клуб не розголошує деталей контракту з Дулубом, а лише назвав імена тих, хто допомагатиме новому тренеру у команді. Наставник працюватиме пліч-о-пліч із Юрієм Дудником та Андрієм Диканем.
Тренерський дебют Дулуба на чолі ЛНЗ може припасти на 3 вересня, коли черкаський клуб повинен зіграти на виїзді проти віцечемпіона минулого сезону УПЛ Дніпра-1.
Нагадаємо, що 23 серпня ЛНЗ оголосило про відставку Олександра Ковпака з посади головного тренера, який вивів команду в УПЛ, та його помічниками Віталієм Комарницьким, Олександром Максимовим та Ігорем Біланом.
Черкаський клуб стартував в українській першості не надто вдало. У 5-ти турах клуб набрав лише 3 очки та йде поблизу зони вильоту – 13-те місце. Менше набраних балів лише у Вереса та Минаю.
Цікаво, що у наступного суперника ЛНЗ лише на один бал менше. Але Дніпро-1 через виступи у єврокубках переніс свої два поєдинки УПЛ.
Де працював Олег Дулуб в Україні
- Його українська тренерська кар'єра розпочалась у жовтні 2016-го, коли Дулуб очолив Карпати. На чолі "зелено-білих" білорус провів 23 матчі, а гра команди була доволі прагматичною. Його підопічні вибудовували такий автобус у захисті, аби не віддати супернику переможного рахунку. Тому гра була не надто видовищна для уболівальників. За ці поєдинки "леви" здобули лише 7 перемог, стільки ж зіграли внічию. Натомість поступились суперникам аж 9 разів.
- У червня 2017-го Дулуб покинув Карпати.
- У вересні того ж року білоруський спеціаліст очолив Чорноморець. На чолі одеситів провів ще менше поєдинків – лише 13 матчів. Та 22 грудня 2017-го покинув й "моряків".
- Минуло 4 роки, як Дулуб повернувся в Україну, коли у вересні 2021-го був призначений головним тренером ПФК Львів. Але результати команди були знову не надто вдалі – 9 перемог при 15 поразках та 7 мирових. У підсумку – 20 березня 2023 року білорус залишився без роботи, а сам клуб згодом припинив своє існування.