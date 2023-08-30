Чергове пришестя білоруса в Україну: дебютант УПЛ назвав ім'я нового головного тренера

Черкаське ЛНЗ оголосило про початок співпраці із білоруським наставником Олегом Дулубом. Спеціаліст недовго пробув без роботи в українському футболі.

Білоруський спеціаліст повернувся до українського чемпіонату після 5 місяців, які він пробув без роботи. Останнім клубом до цього призначення у кар'єрі Олега Дулуба був ПФК Львів, який, на жаль, зник із футбольної мапи України.

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57-річний наставник зі своїм досвідом може допомогти ЛНЗ провести впевнений дебютний сезон в УПЛ. Адже тренер має чималий досвід роботи в українському футболі.

Черкаський клуб не розголошує деталей контракту з Дулубом, а лише назвав імена тих, хто допомагатиме новому тренеру у команді. Наставник працюватиме пліч-о-пліч із Юрієм Дудником та Андрієм Диканем.

Тренерський дебют Дулуба на чолі ЛНЗ може припасти на 3 вересня, коли черкаський клуб повинен зіграти на виїзді проти віцечемпіона минулого сезону УПЛ Дніпра-1.

Нагадаємо, що 23 серпня ЛНЗ оголосило про відставку Олександра Ковпака з посади головного тренера, який вивів команду в УПЛ, та його помічниками Віталієм Комарницьким, Олександром Максимовим та Ігорем Біланом.

Черкаський клуб стартував в українській першості не надто вдало. У 5-ти турах клуб набрав лише 3 очки та йде поблизу зони вильоту – 13-те місце. Менше набраних балів лише у Вереса та Минаю.

Цікаво, що у наступного суперника ЛНЗ лише на один бал менше. Але Дніпро-1 через виступи у єврокубках переніс свої два поєдинки УПЛ.

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