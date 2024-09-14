Сенсація в легкій атлетиці: українець Олег Дорощук взяв срібну медаль у фіналі Діамантової ліги

Спортсмен з Кропивницького мав всі шанси опинитися за бортом вирішальних змагань Діамантової ліги. Втім потрапляння у фінал принесло Дорощуку нагороду.

У Брюсселі триває фінальний етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Раніше у жіночих стрибках у висоту Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули "золото" та "бронзу" відповідно, пише 24 Канал.

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Неочікуване "срібло" для України

Тепер же Україна святкувала успіх у тих же змаганнях, але серед чоловіків. Наш спортсмен Олег Дорощук мав сьомий рейтинг перед фіналом, але зміг таки туди потрапити завдяки відмові двох спортсменів.

Українець вважався аутсайдером змагань серед шести учасників. Тим не менш, Олегу вдалось показати свій максимум. Першим залишив змагання віцечемпіон Олімпіади-2024 Шелбі Маківен (2,17 метра).

А позначку 2,25 метра не змогли підкорити Томас Кармой та Ромен Бекфорд. Дорощук же взяв цю позначку з першої спроби та гарантував собі медаль.

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Втім українець на цьому не зупинився та залишив позаду себе ще і чинного чемпіона серії Ву Саньхока. Кореєць запоров всі спроби на 2,28 метра, тоді як Дорощук разом із Джанмарко Танбері подолали 2,31 метра.

Цей результат став повторенням найкращого досягнення у кар'єрі, ті ж 2,31 метра українець підкорив на Олімпіаді-2024. Тоді це дало йому лише шосте місце.

А ось у фіналі Діамантової ліги Олег став другим. Висота 2,34 метра стала українця неприступною, тоді як Джанмарко взяв її з третьої спроби.

Результати фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту: