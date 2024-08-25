Олег Дорощук дебютував на етапі Діамантової ліги та одразу став бронзовим призером

Український легкоатлет Олег Дорощук дебютував на етапі Діамантової ліги в Польщі. Спортсмен зміг одразу зайняти подіум.

У польській Селезії проходить черговий етап Діамантової ліги. На змагання після Олімпійських ігор дебютував українець Олег Дорощук, пише 24 канал.

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Дорощук став бронзовим призером

Український стрибун з першої спроби взяв висоти 2,14 метра, 2,18 метра, 2,22 метра та 2,26 метра, що дозволило йому певний час займати лідерську позицію.

З другої спроби Дорощуку підкорилася висота 2,29 метра, однак Ромейн Бекфорд взяв її з першої спроби, встановивши особистий рекорд та посунувши Олега Дорощука.

Згодом ні Бекфорд, ні Дорощук не взяли висоту 2,31 метра – це вдалося зробити лише Джанмарко Тамбері, який за підсумками і став лідером. Бекфорд опинився на другому місці, а Дорощук, відповідно, на третьому.

Довідка. Олег Дорощук на Олімпіаді-2024 не зміг здобути медаль, фінішувавши у фіналі на шостій позиції.

Відзначимо, що українець також стрибатиме на останньому етапі Діамантової ліги сезону у стрибках у висоту в Римі. Якщо він зможе поборотися за місце у топ-4, то кваліфікується до фіналу сезону.