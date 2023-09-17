Якщо боятися, то нема сенсу продовжувати грати: гравець Зорі про своє повернення після інфаркту

Фланговий захисник Зорі Олег Данченко повернувся до складу команди після перенесеного інфаркту. Кандидат в збірну України готується до матчу Ліги конференцій проти Гента.

У лютому 2023 року футбольну спільноту шокувала новина про гравця Зорі Олега Данченка, який пережив зупинку серця на тренувальних зборах в Туреччині. Пізніше 29-річний футболіст переніс операцію, яка дозволила йому повернутися до улюбленої гри.

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Данченко: Треба набирати кондиції

Наразі Олег Данченко вже тренується з основною групою гравців Зорі. У матчі з Металістом 1925 (1:2) захисник навіть вперше потрапив у заявку команди.

Про свій стан здоров'я після перенесеного інфаркту Данченко розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Зі здоров’ям все добре, повністю відновився. Свою готовність наразі оцінюю відсотків на 60, потихеньку набираю форму, все чудово. Відновлення тягнулося довго, тепер треба набирати кондиції.

Ніяких обмежень нема, працюю в загальній групі. Важко після семи місяців, але хочеться якнайшвидше повернутися за рахунок занурення в роботу", – розповів Данченко.

Також гравець Зорі розповів, чи відчуває він страх перед поверненням на поле.

Якщо чогось боятися, то нема сенсу продовжувати грати. Певний страх присутній, але це життя і ніхто не знає, що буде завтра. Тому вірю в найкраще!,

– сказав Данченко.

Зазначимо, що керівництво Зорі розраховує на Олега в новому сезоні. Підтвердженням цього стало продовження оренди правого латераля у грецького АЕКа.

Нагадаємо, що вже 21 вересня луганська Зоря зіграє свій перший матч в груповому раунді Ліги конференцій. Суперником "мужиків" буде бельгійський Гент.