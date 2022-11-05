Від рекордного трансферу, який не стався, до найкращого голу: топ-10 фактів про Олега Блохіна

Олег Блохін став справжньою легендою у світі футболу. Він здобув чимало трофеїв у складі київського Динамо. 5 листопада 2022 року Олег Блохін відзначає ювілей - 70 років.

Олег Блохін найкращі роки своєї кар'єри провів у складі київського Динамо. Саме з цим клубом він здобув сім чемпіонських титулів першості СРСР, п'ять Кубків СРСР, два Кубки володарів Кубків та Суперкубок УЄФА. Загалом за Динамо Блохін зіграв 585 матчів, в яких забив 280 голів у всіх турнірах.

До теми Олегу Блохіну – 70 років: пам’ятні голи та матчі славетного футболіста

Топ-10 фактів про Блохіна

У дитинстві Олег Блохін подавав великі надії в легкій атлетиці та сильно грав у шахи. Саме відмінне логічне мислення та легкоатлетичний талант допомогли форварду в його кар'єрі футболіста.

В юнацькій команді Динамо Блохіну не платили стипендію на прохання батька. Таким чином він намагався уберегти сина від непотрібних спокус. У дублі Динамо Блохіну встановили зарплату в розмірі 10 карбованців.

У своєму першому повноцінному сезоні в Динамо в 1972 році Блохін став найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР – 14 голів.

Свій найкрасивіший гол, за визнанням самого гравця, він забив у ворота московського Динамо в 1973 році. Це був удар через себе.

В обох фіналах Кубка кубків Блохін грав з травмами. За його словами, це були надрив привідного м'яза і розрив литкового м'яза. Але пошкодження не завадили Блохіну допомогти своїй команді, і забити по голу в кожному з матчів.

Під час голосування за "Золотий м'яч" в 1975 році Блохін набрав рекордну кількість очок – 122. Його досягнення побив легендарний Мішель Платіні аж в 1984 році, набравши 128 балів.

Мадридський Реал в 1982 році пропонував за Блохіна 4 мільйони доларів. Це був би рекордний трансфер в історії футболу. У тому ж році цей рекорд встановила Барселона, купивши Дієго Марадону за 3 мільйони доларів.

Варте уваги Феномен Марадони: як за тайм наблизитися до Бога та забити "гол століття" на чемпіонаті світу

Олег Блохін – єдиний гравець в історії радянського та українського футболу, який виграв три єврокубкові трофеї, виступаючи за вітчизняну команду.

Олег Блохін зіграв на двох чемпіонатах світу – у 1982 та 1986 роках. І на обох турнірах забив по одному голу.

Блохін став першим тренером з колишнього СРСР, який очолив серйозний європейський клуб. В 1990-у році він став наставником грецького Олімпіакоса.