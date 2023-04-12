Тримають спорт подалі від політики, – Долгополов відреагував на страту військового ЗСУ

Російські загарбники вкотре довели, що не повинні бути серед цивілізованого світу. Окупанти оприлюднили відео, як ще живому українському захиснику ножем відрізали голову.

Таке моторошне відео з'явилось ввечері 11 квітня. У ролику чутно, як окупанти не приховують свого задоволення від страти полоненого українця. Загарбники ще й на камеру показали відрізану голову українського військового. Це відео шокувало світову спільноту, виключенням не стали представники спорту.

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Долгополов: Росіяни обезголовили українського солдата

Колишній український тенісист Олександр Долгополов відреагував на ці звірства росіян. Українець дорікнув людям, які думають, що "спорт внє палітікі" та світові, який ніяк не хоче давати Україні сучасні літаки та ракети великої дальності, аби якомога швидше вибити ворога з власної території та повернути собі під контроль тимчасово окуповані українські міста.

Росіяни обезголовили українського солдата. Це треба показати всім клоунам, які тримають спорт подалі від політики, без розмиття. Це просто політика, чи не так? Також дивно, що ми досі не можемо отримати сучасні літаки та ракети великої дальності для боротьби з цим злом,

– написав Долгополов.

Відзначимо, що CCN опублікувала схожий ролик, у якому окупанти відрізають голови ще двом українським захисникам та кинули біля військової машини. Було це начебто поблизу Бахмута. Журналісти додали, що, схоже, у загиблих бійців також були відрізані руки.

Редакція 24 Каналу з етичних міркувань не публікує жоден з цих роликів. Але світ повинен побачити звірства росіян, аби правильно відреагувати на вчинені злочини.

Нагадаємо, що Долгополов приїхав в Україну у середині березня. Олександр вивіз свою родину у безпечне місце, а сам повернувся додому, щоб допомогти пришвидшити перемогу над Росією. Колишній тенісист активно волонтерить, возить усе необхідне хлопцям на фронт разом із іншим колишнім тенісистом Сергієм Стаховським.