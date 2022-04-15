Окупанти під Ізюмом вбили батька олімпійського призера Воробйова

Бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні-2008 Олександр Воробйов сповістив жахливу звістку. У спортивного гімнаста на війні загинув батько.

Загарбники забрали ще одне життя українського захисника

Сумну звістку чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Олександр Воробйов повістив у своїх соцмережах. Батько спортсмена віддав життя за мирне небо над головою усього українського народу.

Читайте також У запеклому бою під Маріуполем загинув паверліфтер Юрій Лучечко

Воробйов зробив різке звернення у сторону окупантів та усіх росіян, виклавши декілька світлин батька. Сергій Воробйов загинув у боях під Ізюмом, що у Харківській області, який став справжнім епіцентром війни в Україні.

Горіти вам у пеклі с*ки путінські! Ціль цього поста не жалість, а щоб більше людей побажали Путіну померти,

– підписав фото Воробйов.

На жаль, окупанти забрали вже чимало життів мирних українців та наших захисників. Нещодавно у Маріуполі загинули дідусь та бабуся спортивного гімнаста Ігоря Радівілова.

Редакція 24 каналу висловлює найщиріші співчуття рідним та близьким українського Героя!