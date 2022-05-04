Окупанти обстріляли стадіон Динамо у Харкові: фото руйнувань

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. 3 травня "дісталося" й стадіону Динамо.

"Визволителі" влучили в стадіон

Окупанти обстріляли харківський стадіон Динамо. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управляння Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Як відомо, російські війська б'ють "тільки по військовим об'єктам" тож тепер ми знаємо чим на справді були дитячі атракціони та футбольне поле. "Дякую" визволителям,

– написав Болвінов у своєму фейсбуці.

За його словами, снаряд впав на доріжку, якою ще зранку 3 травня бігав слідчий. Він запевнив, що огляд місця події проводили слідчі поліції області спільно з працівниками управління СБУ в Харківській області, прокурорами Харківської обласної прокуратури та спеціалістами-вибухотехніками.



"Визволителі" продовжують нищити спортивну інфраструктуру / Фото Національна поліція

"Відновимо, зробимо ще кращим, та побіжимо далі, вперед, тільки вперед", – наголосив представник поліції.



Окупанти обстріляли стадіону у Харкові / Фото Національна поліція

Також він оприлюднив фото з наслідками обстрілу. На фото видно, що зазнала руйнувань одна з трибун, пошкоджено газон та бігові доріжки.



Постраждав стадіон Динамо / Фото Національна поліція

3 травня приблизно о 13:15 внаслідок ворожих обстрілів сталося декілька пожеж в центрі Харкова. Усі пожежі вдалось повністю приборкати о 14:27 того ж дня. Також обстрілів зазнав і парк Горького.