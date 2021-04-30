Результативна гра Михайлюка не допомогла Оклахомі уникнути поразки в матчі НБА: відео

Український баскетболіст Святослав Михайлюк не допоміг Оклахомі уникнути поразки в матчі НБА. Команда українця на рідному паркеті програла Нью-Орлеану.

Оклахома-Сіті – Нью-Орлеан 95:109 (20:31, 23:29 25:19, 27:30)

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У першій чверті на паркеті точилася рівна боротьба, однак гості таки пішли у невеликий відрив +11. У наступній 12-хвилині Оклахома зрівняла рахунок та навіть вийшла вперед.

Однак Нью-Орлеану вдалося виграти чверть та піти на перерву за переваги у 17 очок.

У третій 12-хвилинці Нью-Орлеан втримав перевагу, хоча Оклахома дещо скоротила відрив. Останню чверть виграв також Нью-Орлеан та впевнено здолав Оклахому.

Михайлюк провів на майданчику 18 хвилин, набрав 12 очок, зробив 1 підбирання. Михайлюк реалізував 2 з двох двоочкових, 2 з п'яти триочкових і обидва штрафних.

Оклахома-Сіті – Нью-Орлеан