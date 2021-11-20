Оформив перемогу за три хвилини: Шахтар дотиснув Рух у складному матчі в Києві

Шахтар 20 листопада зіграв у Києві проти львівського Руху. "Гірники" вирвали перемогу на НСК "Олімпійський" у Києві.

Шахтар – Рух 2:0

Голи: Маркос Антоніо, 85, Тете, 88

Шахтар підійшов до цього матчу у статусі фаворита та одного з лідерів чемпіонату України. Вже на початку зустрічі Мудрик продемонстрував техніку, але його майстерність не привела до результативної дії. Складно було гравцям Руху грати проти технічних "гірників".

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У середині першого тайму Фернандо міг забити гол-шедевр. Нападник після передачі від Додо пробив ударом "скорпіона", але і такий класний постріл не привів до гола.

Вже на наступній хвилині захисник Шахтаря ледь не забив у власні ворота, коли скидав м'яч головою на Трубіна. Тотальною перевагою протягом першої 45-хвилинки володіли господарі матчу. Але втілити її у взяття воріт не вдалось.

На відпочинок команди пішли за нульового рахунку.

По перерві Шахтар не зменшив свої атаки на ворота Руху. "Гірникам" не можна було втрачати очки у грі з львів'янами.

Фернандо знову загрожував воротам Паньківа, але цифри на табло після його удару не змінились.

Наприкінці поєдинку Педріньйо завдав зовсім неточний удар з-за меж штрафного Руху.

На 83-й хвилині Соломон змарнував найкращий момент у матчі. Гравець Шахтаря красивим ударом з дальньої відстані поцілив у стійку.

Перемога за три хвилини

Шахтар таки пробив щільну оборону Руху, двічі забивши у ворота львів'ян. На 85-й хвилині Маркос Антоніо чудовим ударом із-за меж штрафного пробив у дальню дев'ятку воріт гостей – 1:0.

А вже через три хвилин "гірники" подвоїли перевагу. Тете отримав м'яч після падіння захисника Руху та пробив поміж ніг голкіперу Паньківу – 2:0.

Вже у компенсований до матчу час Бондар пробив головою – м'яч пролетів над поперечиною.

Шахтар дотиснув Рух у Києві – 2:0.

Підопічні Роберто Де Дзербі з 38 очками посідає друге місце у таблиці УПЛ. лише за додатковими показниками їх випереджає Динамо, яке є лідером сезону.

Рух із 13 пунктами замикає десятку.

Шахтар – Рух відеоогляд матчу