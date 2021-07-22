На офіційному сайті Олімпіади Крим відділений кордоном від України: фото

22 липня 2021 , 14:28
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Джерело:

Сайт Олімпійських ігор

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо неправильно зображені кордони України. На карті Крим відділений кордоном від України.

Між Кримом і Україною кордон

У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою частиною України і Кримом зазначено межу.

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Скриншот офіційного сайту Олімпіади


Скриншот офіційного сайту Олімпіади

  • Олімпійські ігри відбудуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня. Початок о 14:00. 
Автор: Михайло Гема