На офіційному сайті Олімпіади Крим відділений кордоном від України: фото
22 липня 2021 , 14:28Читать новость на русском
Джерело:Сайт Олімпійських ігор
На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо неправильно зображені кордони України. На карті Крим відділений кордоном від України.
Між Кримом і Україною кордон
У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою частиною України і Кримом зазначено межу.
До теми Екскурс по Олімпійських іграх-2020: розклад, де дивитися, які шанси в України
Скриншот офіційного сайту Олімпіади
Скриншот офіційного сайту Олімпіади
- Олімпійські ігри відбудуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлять 157 атлетів у 25 видах спорту. Офіційна церемонія відкриття відбудеться 23 липня. Початок о 14:00.