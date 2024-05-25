Україна офіційно підтвердила участь у Паралімпіаді-2024

25 травня 2024, 10:47
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Джерело:

Суспільне

Росіян та білорусів допустили до Паралімпіади у статусі "нейтральних". Попри це Україна візьме участь у турнірі.

Паралімпіада-2024 буде проходити з 28 серпня по 8 вересня. Українські спортсмени поїдуть у Париж на турнір.

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Україна підтвердила часть в Паралімпійських іграх-2024

Очікується участь 207 українських паралімпійців. Наразі путівки в Париж мають вже 113 параспортсменів.

Автор: Валерія Фургалець